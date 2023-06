Saiba o que hoje é notícia

O ex-presidente norte-americano Donald Trump comparece hoje num tribunal federal em Miami para uma audiência histórica, após ter sido formalmente acusado de 37 crimes relacionados com manipulação de documentos classificados.

Trump, que também é candidato à Casa Branca em 2024, tornou-se na semana passada o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser indiciado criminalmente pela justiça federal, por se ter apropriado ilegalmente de documentos confidenciais e ter dificultado os esforços do Departamento de Justiça para recuperar esses registos.

A sessão está marcada para as 15h00 (hora local, 20h00 em Lisboa) num tribunal federal em Miami, na Florida, estado onde Trump reside e onde tem uma forte base de apoiantes.

Ao chegar a tribunal, Trump deverá passar por um protocolo que inclui tirar impressões digitais e fotografia. Na audiência de hoje, é esperado que o candidato republicano se declare inocente, após ouvir os 37 crimes federais dos quais é acusado.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar o duelo de sábado com a Bósnia-Herzegovina, da fase de apuramento para o Euro2024, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A equipa liderada pelo técnico espanhol Roberto Martínez tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 17:15, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar vai estar presente em conferência de imprensa.

Numa lista de 26 convocados, mais uma vez 'liderada' pelo capitão Cristiano Ronaldo, que poderá alcançar as 200 internacionalizações nesta dupla jornada, a estreia do defesa Toti Gomes, do Wolverhampton é a grande surpresa, com Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta a estarem de regresso aos trabalhos da seleção nacional. Campeões europeus no último sábado com o Manchester City, Rúben Dias e Bernardo Silva poderão chegar mais tarde ao estágio de Portugal.

Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).

INTERNACIONAL

O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, está hoje na Ucrânia, para apresentar ao presidente Volodimir Zelenski um programa de assistência perante a redução do fluxo de água para a central nuclear de Zaporijia.

O diplomata argentino desloca-se hoje à central nuclear para avaliar a situação resultante da explosão da barragem de Kakhovka - de que Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente - e dirigir o reforço da equipa que a AIEA tem na central, sob controlo das tropas russas desde fevereiro de 2022.

A rutura da barragem reduziu o nível da água armazenada que se destina ao arrefecimento dos reatores nucleares.