Iberifier apresenta amanhã relatório sobre desinformação

O observatório Iberifier apresenta na quarta-feira, em Lisboa, um estudo sobre o impacto da desinformação na sociedade, durante uma conferência organizada pela Lusa e que conta com o presidente da Assembleia da República, como orador.

O encontro tem Augusto Santos Silva como orador principal, enquanto Ramón Salaverría, coordenador do projeto Iberifier, vai abordar o papel do observatório de media digitais e da desinformação, da qual a Lusa é parceira, e Vítor Tomé, do ISCTE, irá falar sobre a aplicação da literacia no âmbito das novas políticas europeias.

Segue-se a apresentação do relatório "Análise do impacto da desinformação na política, economia, sociedade e questões de segurança, modelos de governança e boas práticas: o caso de Espanha e Portugal", elaborado pelo Iberifier.

O Iberifier é um projeto que visa combater a desinformação e integra 23 centros de investigação e universidades ibéricas, as agências noticiosas portuguesa, Lusa, e espanhola, EFE, e 'fact checkers' como o Polígrafo e Prova dos Factos - Público, de Portugal, e Maldita.es e Efe Verifica, de Espanha.

O estudo será apresentado por Ángel Badillo Matos (ElCano), Maria Jose Rementeria (BSC), Vania Baldi e Miguel Paisana (OberCom), decorrendo depois um debate com os autores do relatório, moderado pela diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles.

Neste estudo participaram os investigadores Ángel Badillo Matos e Félix Arteaga (Real Instituto Elcano), Vania Baldi, Miguel Paisana, Miguel Crespo e Gustavo Cardoso (OberCom), Maria José Rementería, Olivier Philippe, Blanca Calvo e Nataly Buslón (Barcelona Supercomputing Centre), Paulo Hernández Escayola (Fundación Maldita.es), e Juan Gómez Romero e Miguel Molina-Solana (Universidad de Granada).

O consórcio Iberifier é um dos 14 observatórios multinacionais de meios digitais e desinformação promovido pela Comissão Europeia, tem como coordenador Ramón Salaverría, da Universidade de Navarra, e inclui, entre outras, a Universidade Carlos III, de Santiago de Compostela, de Espanha, e ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa e Universidade de Aveiro, de Portugal.

A conferência pode ser seguida nas redes sociais da agência Lusa nos 'links' https://www.youtube.com/channel/UCpV5iRaliVVQywggMVrs-fA e https://www.facebook.com/AgenciaLusa.