"Pablo Escobar do Brasil" extraditado para a Bélgica

A Hungria anunciou hoje a extradição para a Bélgica de "um dos criminosos mais perigosos do mundo", apelidado de "Pablo Escobar do Brasil", suspeito pela rede Interpol de chefiar uma vasta organização de tráfico de cocaína com destino à Europa.

Sérgio Roberto de Carvalho, de 60 anos, "foi entregue à Bélgica na quinta-feira, respeitando as mais elevadas normas de segurança", declarou a polícia em comunicado.

A polícia publicou um vídeo que mostra a sua transferência, sob forte segurança, de uma prisão de Budapeste para o aeroporto, onde embarcou num avião do exército belga.

Era procurado desde novembro de 2020, na sequência da apreensão no Brasil de "mais de 100 milhões de dólares pertencentes à organização criminosa que dirigia", segundo a polícia federal brasileira.

Desde então, vários países, incluindo o Brasil, exigiram a sua extradição sob a acusação de tráfico de droga, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e homicídio relacionado com o crime organizado.

Acabou por ser detido na Hungria em junho de 2022.

A sua organização foi "responsável pelo tráfico de pelo menos 45 toneladas de cocaína entre 2017 e 2019", segundo a polícia húngara.

Para escapar às autoridades, encenou a sua morte e usou pelo menos dez identidades diferentes, para as quais tinha documentos falsos, segundo a mesma fonte.