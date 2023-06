A maior pedra no rim foi extraída e tem 13,372 centímetros

A notícia é impressionante. "A maior pedra renal do mundo foi removida de um paciente no Sri Lanka – e tem aproximadamente o tamanho de uma toranja, o comprimento de uma banana e o peso de quatro hamsters", diz a CNN.

"Com 13,372 centímetros (5,26 polegadas) de comprimento e pesando 801 gramas (1,76 libras), a pedra nos rins quebrou dois recordes mundiais quando foi removida por médicos do Exército do Sri Lanka a 1 de Junho", acrescenta a notícia. "Anteriormente, os recordes eram de 13 centímetros de comprimento, estabelecidos na Índia em 2004, e 620 gramas de peso, estabelecidos no Paquistão em 2008, segundo o Guinness World Records".

Aliás, como se pode ver no link, "o Guinness World Records confirmou que ambos os recordes foram batidos pela pedra do Sri Lanka, removida no Hospital do Exército de Colombo".

Refira-se que "os cálculos renais consistem em pedaços sólidos de material que cristalizam nos rins, ureteras ou bexiga devido a factores genéticos e ambientais. São relativamente comuns, afetando cerca de 10% das pessoas em algum momento das suas vidas, e alguns estudos sugerem que podem estar a tornar-se cada vez mais comuns".

Processo doloroso

No artigo, refere a CNN, "a maioria dos tipos de perdas nos rins pode ser evitada mantendo-se hidratado e reduzindo a ingestão de sódio (sobretudo sal). De acordo com a Clínica Mayo, beber até 2 a 3 quartos (1,89 a 2,8 litros) de água por dia pode ajudar a remover pequenas pedras – com menos de 3 milímetros (0,11 polegadas) de diâmetro – lavando o sistema urinário", contudo pode ser um processo notoriamente doloroso.

"Pedras acima de 3 milímetros de diâmetro geralmente requerem tratamento mais extenso, como cirurgia para removê-las", mas "tais tratamentos incluem o uso de ondas sonoras para quebrar as pedras ou cirurgia através de uma pequena incisão na parte inferior das costas", conclui.