Maior central nuclear da Europa em situação relativamente perigosa

A maior central nuclear da Europa, em Zaporijia, enfrenta "uma situação relativamente perigosa" após a barragem de Kakhovka ter rebentado na Ucrânia, e de Kiev ter lançado uma contraofensiva para retomar terreno ocupado pela Rússia, segundo as Nações Unidas.

Rafael Moreno Grossi, presidente da Agência Internacional da Energia Atómica, o organismo de controlo nuclear das Nações Unidas, falava aos jornalistas em Kiev antes de partir para uma visita à central nuclear de Zaporijia.

Esta central tem estado repetidamente no meio do fogo cruzado desde que a Rússia lançou a sua guerra contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, e se apoderou das instalações pouco depois.

Grossi disse ter-se encontrado com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para discutir a situação que afeta a central, que se tornou mais grave após a rutura da barragem de Kakhovka na semana passada.

A barragem, situada mais a jusante do rio Dnieper, na região de Kherson, ajudava a manter a água num reservatório que arrefece os reatores da central.

A Ucrânia afirmou que a Rússia fez explodir a barragem, o que foi negado por Moscovo, embora os analistas afirmem que a inundação poderá ter perturbado os planos de contraofensiva de Kiev.

Grossi disse que o nível do reservatório que alimenta a central está a descer "de forma bastante constante", mas que não representa um "perigo imediato".

"É uma situação séria porque estamos limitados à água que temos lá", disse Grossi. "Se houvesse uma rutura nas comportas que contêm a água ou qualquer coisa do género, perder-se-ia toda a capacidade de refrigeração".

A Ucrânia disse recentemente que esperava colocar o último reator em funcionamento numa paragem a frio. Trata-se de um processo em que todas as barras de controlo são inseridas no núcleo do reator para parar a reação de fissão nuclear e a geração de calor e pressão. Cinco dos seis reatores da central já estão desligados a frio.

Quando questionado sobre os planos da Ucrânia, Grossi observou que a Rússia controla a central e que isso representava, "mais uma vez, outra situação indesejada decorrente desta situação anómala".

Os trabalhadores ucranianos continuam a gerir a central, embora sob uma presença militar russa armada.

A AIEA tem uma equipa na central e Grossi disse que os seus membros seriam substituídos durante a sua viagem.

Questionado sobre a contraofensiva ucraniana, Grossi disse estar "muito preocupado" com a possibilidade de a central ser novamente apanhada numa guerra aberta.

"Há um combate ativo. Por isso, estamos preocupados com a possibilidade de um ataque", disse Grossi.

Grossi sublinhou que a AIEA ainda não tinha "visto qualquer equipamento militar pesado" dos russos na central, quando questionado sobre os receios ucranianos de que a central pudesse estar armadilhada com explosivos.

"Não deveria haver qualquer equipamento militar ou artilharia ou quantidades de munições, uma quantidade que pudesse comprometer a segurança da central", disse Grossi. "Não temos qualquer indicação nesta altura. Mas não é de excluir".