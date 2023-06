Inquérito a morte de criança palestiniana por Exército israelita sem consequência

Os militares israelitas anunciaram hoje o encerramento de uma investigação à morte de uma criança palestiniana no início do mês, na Cisjordânia ocupada, sem qualquer responsabilização criminal, apesar de admitirem a autoria dos disparos que a mataram.

Na declaração, um porta-voz militar avançou que a criança, de dois anos, foi morta sem querer quando um soldado considerou erradamente que ela e o seu pai eram militantes em fuga.

Um dos soldados envolvido no caso vai ser objeto de repreensão, mas que não vai haver nem processo-crime nem medidas disciplinares.

Grupos de direitos humanos consideraram que os militares israelitas têm feito muito pouco para investigar e punir os seus soldados pelas mortes de palestinianos na Cisjordânia ocupada, criando um padrão de impunidade.

A morte da criança, Mohammed al-Tamimi, depois de ter sido ferida por soldados israelitas, nas proximidades da sua localidade de Nebi Saleh desencadeou uma vaga de pesar e ira.

O seu pai, Haitham al-Tamimi, de 44 anos, classificou a investigação dos militares israelitas como um 'branqueamento'. O resultado junta insulto à injúria.

"Claro que não estávamos à espera de justiça, mas este relatório parece-nos mais um crime em cima do crime original", disse. "É tudo o que têm a dizer quando o meu filho foi morto a sangue-frio, quando a sua vida foi eliminada antes de poder descobrir que tipo de pessoa iria ser?".

Investigações militares recentes também não resultaram em processos-crime, como as mortes da jornalista americana-palestiniana Shireen Abu Akleh, correspondente da Al Jazeera, e do idoso americano-palestiniano Omar Assad.

Os confrontos entre israelitas e palestinianos na Cisjordânia ocupada já causou a morte a 123 palestinianos só este ano, segundo um levantamento feito pela The Associated Press. No mesmo período, ataques palestinianos a israelitas causaram 21 mortes.