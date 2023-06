Três mortos e 25 feridos em Kryvyi Rih após ataque russo

Três pessoas morreram e 25 ficaram feridas hoje, depois de um míssil ter atingido uma área residencial antes do amanhecer em Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk, anunciou a administração regional.

"Um edifício de cinco andares foi destruído. De acordo com as primeiras informações, três dos residentes foram mortos. Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, 19 das quais estão hospitalizadas. Ainda há pessoas sob os escombros", informou a mesma fonte na plataforma de mensagens Telegram.

Em Kiev, as autoridades militares informaram também esta manhã que foram disparados "mísseis de cruzeiro".

"Todos os alvos inimigos no espaço aéreo em torno de Kiev foram detetados e destruídos com sucesso", indicaram.

Já o presidente da câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, anunciou que tinham sido lançados drones "contra infraestruturas civis", atingindo instalações de uma empresa e um pavilhão.

Na segunda-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a atual ofensiva do exército ucraniano no sul e leste do país estava "a ser difícil", mas que se registavam progressos, tendo sido recapturadas pelo menos sete localidades às forças russas.