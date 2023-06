Pesca de imperador proibida a partir de 5.ª feira mas com excepções

As embarcações do continente utilizaram mais de 80% da quota de pesca de imperador, ficando as capturas da espécie 'beryx spp' proibidas a partir de quinta-feira, mas existem exceções, anunciou a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

"Considerando os dados das capturas desta unidade populacional até ao momento, verifica-se que o nível de utilização da quota atribuída às embarcações registadas nos portos do continente ultrapassou os 80%", lê-se numa nota da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) divulgada esta segunda-feira.

Assim, a partir das 00:00 de 15 de junho, a pesca de imperadores 'beryx spp' está interdita.

É igualmente proibida, a partir desta data, a descarga destes peixes, exceto do imperador 'beryx decadactylus', cujas descargas são autorizadas, a título acessório, até 5% do total.

