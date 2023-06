Papa já conseguiu levantar-se, dar uns passos, trabalhou, descansou e rezou

O Papa Francisco, que se encontra hospitalizado na sequência de uma operação a uma hérnia abdominal, já conseguiu levantar-se, dar uns passos e passou algumas horas a trabalhar, além de descansar e rezar, indicou hoje o Vaticano.

O chefe da Igreja Católica rezou o Angelus na capela do apartamento privado no décimo andar do hospital Gemelli, em Roma, onde deu entrada na quarta-feira para ser operado.

Os médicos desaconselharam o pontífice, de 86 anos, a celebrar publicamente, do hospital, a oração do Angelus para evitar esforços que ponham em risco a cicatrização da rede que foi aplicada na parede abdominal durante a intervenção cirúrgica.

Segundo o relatório médico divulgado hoje de manhã, o Papa continua sem febre e fez fisioterapia respiratória.

Antes da oração do Angelus, Francisco assistiu pela televisão à Santa Missa e recebeu a Eucaristia. O almoço decorreu na companhia de médicos, enfermeiros, auxiliares e elementos da polícia do Vaticano.

A equipa médica recomendou que o Papa continue internado pelo menos durante toda a próxima semana para que a sua recuperação seja bem-sucedida.

O líder da Igreja Católica vai estar em Portugal entre 02 e 06 de agosto para presidir à Jornada Mundial da Juventude.