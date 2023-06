Vice-ministro da Venezuela sublinha ligações com portugueses no Dia de Portugal

A Venezuela saudou hoje o Governo português e os imigrantes e lusodescendentes radicados no país, em ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, sublinhando os vínculos que existem entre lusos e venezuelanos.

"Saudamos o governo e o povo de Portugal no seu dia, especialmente a grande comunidade lusa que vive na Venezuela", escreveu o vice-ministro de Relações Exteriores para a Europa na sua conta do Twitter. Na mesma mensagem, Franklin Ramírez sublinha, sobre a comunidade portuguesa: "Uma população profundamente enraizada no nosso povo e cultura, que forma parte da riqueza multicultural e social do nosso país". A acompanhar a mensagem, o vice-ministro venezuelano publicou uma fotografia da bandeira de Portugal.

Na Venezuela residem oficialmente quase 500 mil portugueses. Também as rádios locais saudaram hoje os lusitanos radicados no país pelo Dia Nacional de Portugal, sublinhando que "quase todos" os venezuelanos têm "um amigo português", descrevendo "uma comunidade muito trabalhadora, honesta e dedicada". Na Venezuela, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é celebrado anualmente pelos portugueses com atividades festivas nos principais clubes lusitanos, entre eles o Centro Português de Caracas, a Casa Portuguesa de Arágua, o Centro Marítimo da Venezuela, a Casa Portuguesa de Carabobo e o Centro Social Madeirense de Valência.

O ministro da Administração Interna de Portugal, José Luís Carneiro, iniciou na quinta-feira uma visita à Venezuela para assinalar localmente o dia nacional. Esta manhã, José Luís Carneiro esteve numa missa comemorativa na Catedral de Valência, de onde partiu para o Centro Social Madeirense (150 quilómetros a oeste de Caracas), para celebrar o Dia de Portugal. Ainda hoje, participará nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e no 65.º aniversário do Centro Português de Caracas. Na sexta-feira, José Luís Carneiro visitou o Consulado-Geral de Portugal em Caracas e depois teve uma reunião de trabalho com o arcebispo de Caracas, cardeal Baltazar Porras. Durante a visita, que terminará na segunda-feira, José Luís Carneiro dará uma receção na residência oficial da Embaixada de Portugal, e visitará o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Carrizal, e a organização luso-venezuelana "Regala Una Sonrisa" (Dê um sorriso), que apoia portugueses carenciados.