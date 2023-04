Mãe e filho morrem em acidente na estrada que liga Odemira a Milfontes

Duas vítimas mortais, mãe e filho, resultaram de uma colisão com três veículos ocorrida hoje de madrugada na estrada que liga Odemira a Milfontes, disse à agência Lusa uma fonte dos Bombeiros de Odemira.

Além das vítimas mortais, com 42 e 9 anos, o acidente, cujo alerta foi dado às 02:10, fez ainda três feridos ligeiros, adiantou o segundo comandante dos Bombeiros de Odemira, Jorge Chainho.

Jorge Chainho contou que houve um primeiro despiste de uma viatura ligeira do qual não resultaram feridos, tendo sido deslocados para o local uma patrulha da GNR e um reboque para rebocar a viatura sinistrada.

"Depois dos meios estarem no local, há uma colisão de um veículo ligeiro contra o reboque e o reboque vai colidir com a viatura da patrulha da GNR", provocando três feridos leves, dois militares da GNR e um civil, e as duas vítimas mortais.

Uma fonte do comando distrital da Proteção Civil do Litoral Alentejano precisou à Lusa que o acidente ocorreu ao quilómetro 6 da Estrada 393, tendo levado ao corte da estrada que entretanto já reabriu ao trânsito.

A mesma fonte da Proteção Civil referiu que os feridos foram transportados para o Hospital Litoral Alentejano por elementos da Cruz Vermelha.

Segundo a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram no local do acidente 15 viaturas acompanhadas por 33 elementos da GNR, bombeiros e da Cruz Vermelha.