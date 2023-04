PS afirma que Montenegro foi cristalino e provou que é contra o aumento das pensões

O secretário-geral adjunto do PS considera que o presidente do PSD fez hoje declarações "absolutamente cristalinas" em que demonstra que "afinal é contra" o aumento das pensões ao acusar o Governo de estar em campanha eleitoral.

João Torres falava à agência Lusa em reação a recentes declarações proferidas por Luís Montenegro num almoço do Fórum para a Competitividade, em Lisboa, segundo as quais o Governo já deu "o tiro de partida para a campanha eleitoral" com o aumento de pensões.

Nesse mesmo almoço, Luís Montenegro afirmou depois que eventuais folgas orçamentais não devem ser usadas para captar "simpatia de segmentos específicos".

Estas posições do líder social-democrata levaram o "número dois" da direção do PS a tirar a seguinte conclusão: "Comprovou-se hoje que o líder do PSD admitiu aquilo que os pensionistas já sabiam, Luís Montenegro é contra o aumento das pensões".

Segundo João Torres, Luís Montenegro "está a ser coerente com aquilo que o PSD fez quando governou" entre 2011 e 2015, "porque cortou as pensões, e no último Programa de Estabilidade que esse executivo apresentou previa-se um corte de 600 milhões de euros" no sistema de pensões.

Mas, sustentou o secretário-geral adjunto socialista, "Luís Montenegro não está a ser coerente com o que disse no ano passado, quando, injustamente, acusou o Governo e o PS de estarem a praticar a austeridade".

"Isto revela que o líder do PSD não sabe o que quer para Portugal e que anda reiteradamente a enganar os pensionistas", acusou.

Ainda em relação às declarações hoje proferidas pelo líder social-democrata, na perspetiva de João Torres, "ficou demonstrado" que Luís Montenegro, "que tanto acusou o Governo e o PS de promoverem um hipotético corte das pensões, afinal, considera que o Governo está em campanha eleitoral".

"Pelo contrário, o Governo está justamente a promover a solidariedade intergeracional, salvaguardando a sustentabilidade da Segurança Social e promovendo a justiça que é devida em relação às pensões em Portugal", contrapôs.

Para o "número dois" da direção dos socialistas, a declaração de Luís Montenegro "é absolutamente clara quando defende que o Governo está a adotar uma estratégia eleitoralista e quando, pelo contrário, o Governo está a fazer aquilo que sempre disse que faria, salvaguardando que o sistema de pensões continuará a ser sustentável".

"Luís Montenegro fez hoje uma declaração clara, cristalina e que, verdadeiramente, confirma aquilo que os pensionistas já sabiam. Os pensionistas não podem contar com o PSD, não podem contar com a direita e não podem contar com Luís Montenegro", acrescentou.