Lucro da McDonald's sobe 63% no primeiro trimestre

A cadeia norte-americana de restaurantes McDonald's anunciou ontem um lucro de 1.802 milhões de dólares (1.636 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, 63% mais do que no mesmo período de 2022.

A empresa faturou 5.898 milhões de dólares entre janeiro e março de 2023, 4% acima do registado há um ano, devido ao aumento de preços dos seus produtos de acordo com a inflação.

Os resultados do primeiro trimestre incluem um impacto de 180 milhões de dólares com o plano de reestruturação aplicado para modernizar os métodos de trabalho.

O presidente executivo da McDonald's, Chris Kempczinski, afirmou em comunicado que os "resultados sólidos" do primeiro trimestre demonstram que a estratégia da empresa "está a funcionar", com um "equilíbrio saudável entre aumentos estratégicos de preços no menu e crescimento do negócio".