Grupo Pestana regista recorde em 2022 com lucro a superar 100 milhões de euros e receitas de 453 milhões

O lucro do grupo Pestana ultrapassou os 100 milhões de euros no ano passado e as receitas atingiram 453 milhões de euros, "o melhor ano de sempre" da empresa, afirmou hoje o presidente executivo (CEO), José Theotónio.

O ano de 2022 foi o "melhor ano de sempre" em termos financeiros, ultrapassando os valores de 2019, acrescentou o gestor, num encontro com jornalistas, em Lisboa.

A faturação atingiu os 453 milhões de euros no ano passado, o que correspondem a um aumento de "8% em relação a 2019 e mais de 50% face a 2021", acrescentou o CEO.

O resultado líquido ascendeu a 109,5 milhões de euros, "mais 38%" do que o anterior "melhor ano", que foi 2019, quando atingiu 79,4 milhões de euros, prosseguiu.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu os 200 milhões de euros, mais 24% que em 2019.

"São resultados muito bons para o grupo", afirmou José Theotónio.