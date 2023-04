País não está em boas mãos com este PS e com este Governo diz Montenegro

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou hoje que as primeiras audições na comissão de inquérito à TAP demonstraram que "o país não está em boas mãos com este PS e com este Governo".

À entrada para a cerimónia de posse dos órgãos sociais da CIP, em Lisboa, Montenegro classificou como "uma vergonha" as revelações das primeiras semanas da comissão, sem nunca responder à pergunta se o PSD pretende apresentar uma moção de censura, depois de ter sido desafiado pelo Chega a fazê-lo.

"Até ao momento a comissão de inquérito tem sido muito importante, porque tem sido revelador do que é uma característica comum do exercício do Governo do PS: ligeireza na ação, nos procedimentos, informalidade, imaturidade, um exemplo de tudo o que não se deve fazer na gestão pública, seja ao nível das empresas, seja ao nível da governação", acusou.

Luís Montenegro salvaguardou que a comissão irá "prosseguir os seus trabalhos e produzir as suas conclusões", mas considerou que o que se passou até agora já permite um comentário.

"É uma vergonha tudo o que tem estado presente nas audições: todo o envolvimento, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista procedimental, a forma como membros do Governo interferem, têm ingerência direta na gestão da empresa, a forma escandalosa como simulam pedidos de esclarecimentos e depois redigem os próprios esclarecimentos que a empresa dá ao país", criticou.

"Têm sido múltiplos os exemplos de como o país não está em boas mãos com este PS e este Governo", concluiu.

Na segunda-feira, o líder do Chega, André Ventura, desafiou o líder do PSD a apresentar uma moção de censura ao Governo, por considerar que existe uma "degradação permanente e evidente das instituições" e que se chegou a um "grau zero da política".

Ventura afirmou que, se o PSD não o fizer antes, o Chega apresentará uma moção de censura na próxima sessão legislativa. O Chega não o pode fazer antes dos primeiros dias de setembro uma vez que já usou esse direito na presente sessão e a iniciativa foi chumbada.

Luís Montenegro respondeu pouco depois, através de um 'tweet', mas sem nunca dizer se o PSD pretende ou não recorrer a esse instrumento regimental.

PS e Chega cada vez mais juntos. Mostram ambos impreparação, ligeireza e imaturidade. Anunciar uma moção de censura com seis meses de antecedência é tão aberrante como ter nacionalizado a TAP para depois privatizar. Um bom Governo e uma boa oposição não são isto. — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) April 10, 2023

