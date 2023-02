Investidos 36M€ na reconstrução do porto das Lajes das Flores

O presidente da Portos dos Açores avançou hoje que já foram investidos 36 milhões de euros na reconstrução do porto das Lajes das Flores e reiterou a intenção de concluir a obra, orçada em 166 milhões, até 2028.

"Temos previsto no total da obra 166 milhões. Obviamente, temos a noção que existem materiais que estão a ficar mais caros e há candidaturas que não estamos a conseguir lançar pelo mesmo preço do ano passado. Isso é tudo um processo evolutivo", afirmou Rui Terra, confirmando que já foram investidos 36 milhões na reconstrução do porto das Lajes das Flores.

O presidente da Portos dos Açores, a empresa pública regional responsável pela gestão portuária, falava aos jornalistas nas Lajes das Flores, depois da apresentação do projeto de requalificação do porto comercial da ilha, que contou com a presença do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Em outubro de 2019, o furacão Lorenzo destruiu o molhe do porto das Flores, o único porto comercial da ilha, que voltou a ser afetado, em dezembro de 2022, devido à passagem da tempestade Efrain.

Rui Terra realçou que a obra do porto das Lajes pode ser agilizada caso o "processo de contratação financeira seja flexibilizado", reiterando a intenção de concluir a reconstrução até 2028.

"[O que pode agilizar é] o processo de contratação financeira ser flexibilizado como foi na sequência do furacão Lorenzo. Neste momento ainda não estava categorizado desta maneira. Hoje tivemos a segurança por parte do senhor ministro que iria ser classificado dessa maneira, o que facilita os acessos aos financiamentos", destacou.

Segundo disse, apesar dos prejuízos causados pela depressão Efrain, a intenção é "manter o 'deadline' [prazo] de cinco anos para a construção" do porto.

"Durante o primeiro trimestre deste ano prevemos lançar a candidatura para o projeto de execução do novo molhe. Avançando com isso, segue o cronograma normal que é cerca de cinco anos de obra. Vamos avaliando à medida que o mar for ajudando a construir", destacou.

O responsável da Portos dos Açores revelou que foram concluídas as construções da ponte cais e da rampa ró-ró no porto das Lajes, estando a decorrer a edificação de um "molhe de emergência que neste momento já está mais de metade concluído".

Em seguida, vai decorrer a "requalificação do terrapleno" e dos acessos do porto à vila.

Antes, em visita ao local, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, assegurou que existem verbas "suficientes" para a construção do porto das Lajes das Flores, Açores, mas reconheceu "dificuldades de operacionalização" e a necessidade de "acelerar" o processo.

Na sexta-feira, o Governo dos Açores alertou para "atrasos significativos" no "cumprimento" do financiamento da República para as obras de reparação dos prejuízos causados pelo furacão Lorenzo, em outubro de 2019, alegando que tem recorrido "a recursos próprios desde 2021.