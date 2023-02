Trânsito cortado junto da embaixada de Itália em Lisboa devido a "envelope supeito"

O trânsito foi hoje à tarde cortado pela PSP na envolvente da embaixada de Itália em Lisboa, após um alerta sobre um envelope suspeito, que levou à ativação da Brigada de Minas e Armadilhas, informou fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para a PSP foi dado após as 17:00 de hoje, tendo sido enviada para o local uma equipa das Minas e Armadilhas da PSP, uma equipa do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e uma ambulância de apoio.

Como medida de prevenção, o trânsito de acesso ao Largo Pombeiro, na zona do Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, continuava, às 19:00, cortado pela PSP.