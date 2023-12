Manifestação pró-combate às alterações climáticas junta milhares em Bruxelas

Entre 20 mil a 25 mil pessoas manifestaram-se hoje na capital belga para exigir medidas de luta contra as alterações climáticas, segundo a polícia de Bruxelas e os organizadores da marcha.

O protesto em Bruxelas, que coincide com a Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP28) no Dubai, foi organizado pela Coligação do Clima, que reúne ONG, sindicatos e movimentos de cidadãos de toda a Bélgica.

A agência noticiosa Belga salientou que a manifestação deste ano teve menos participantes do que a do ano passado, em que estiveram presentes 25.000 pessoas, segundo a polícia, e 30.000, segundo os organizadores.

A marcha de hoje começou por volta das 13:15 (12:15 em Lisboa) perto da Estação Norte de Bruxelas e dirigiu-se para o Parque Cinquantenaire, onde estão previstos discursos e concertos.