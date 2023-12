Vulcão Marapi na Indonésia entra em erupção lançando plumas de cinza

O Monte Marapi, na província de Sumatra Ocidental, na Indonésia, entrou hoje em erupção, lançando plumas de fumo e cinza a mais de 3.000 metros de altitude e soprando nuvens de cinzas quentes por vários quilómetros para o norte.

A informação foi divulgada pelo Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos da Indonésia.

De acordo com um funcionário do posto de monitorização de Marapi, Ahmad Rifandi, não houve vítimas e os residentes na área foram aconselhados a permanecer a três quilómetros da boca da cratera e a estarem alerta para o perigo de potencial emissão de lava.

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, Abdul Muhari, disse que várias aldeias ficaram cobertas por cinza, bloqueando o sol em muitas áreas.

As autoridades distribuíram máscaras faciais e instaram os residentes a usar óculos para os proteger das cinzas vulcânicas, acrescentou.

O nível de alerta de erupção do Marapi foi mantido no segundo nível mais elevado, disse Abdul Muhari, e confirmou que as autoridades têm estado a monitorizar de perto o vulcão, depois de os sensores terem detetado uma atividade crescente nas últimas semanas.

A Agência Meteorológica do Japão disse hoje que está atualmente a avaliar a possibilidade de ocorrência de um tsunami devido à atividade vulcânica do Marapi.

A montanha de quase 2.900 metros tem estado ativa desde janeiro, quando entrou em erupção, gerando densas plumas de cinzas e vapor que se elevaram até 400 metros acima da cratera. Não houve registo de vítimas.

O Marapi é um dos mais de 120 vulcões ativos na Indonésia, região propensa a perturbações sísmicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de vulcões e linhas de falha que circundam a bacia do Pacífico.