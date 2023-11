Papua-Nova Guiné prepara evacuações e cancela voos devido à erupção de vulcão

As autoridades da Papua-Nova Guiné estão a preparar evacuações na ilha de Nova Bretanha e cancelaram hoje todos os voos a partir da ilha, após o vulcão no Monte Ulawun ter entrado em erupção.

Os serviços de emergência da Papua-Nova Guiné indicaram que estão a preparar a retirada da população nas localidades ao redor do vulcão, no nordeste do país, caso a atividade vulcânica aumente, avançou a televisão estatal NBC News PNG.

Em comunicado, a companhia aérea Air Nuigini confirmou o cancelamento de todos os voos no aeroporto de Hoskins, na Nova Bretanha, devido à queda de cinzas, que provocou o encerramento da infraestrutura até que a normalidade regresse.

"As cinzas vulcânicas representam um risco significativo para as aeronaves e a segurança é sempre de grande importância para as nossas operações", afirmou a companhia aérea.

O vulcão no Monte Ulawun, com 2.334 metros de altura, entrou em erupção na segunda-feira, expelindo fumo vulcânico a uma altura de 15 quilómetros, disse a Agência Meteorológica do Japão, citando o Volcanic Ash Advisory Center em Darwin, na Austrália.

As cinzas continuam hoje a cair sobre a Missão Católica de Ulamona, localizada nas proximidades do vulcão, referiu o Departamento de Gestão de Desastres Naturais da Papua-Nova Guiné.

Ulawun é classificado pelos especialistas como um vulcão de alto risco devido à atividade frequente e à possibilidade da estrutura desabar em caso de forte explosão.

Uma série de erupções em junho de 2019, cuja coluna de fumo atingiu 15 quilómetros de altura, obrigou as autoridades a evacuar cerca de cinco mil pessoas das localidades situadas perto da encosta do vulcão.

Papua Nova Guiné fica no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de sete mil terremotos por ano, a maioria deles moderados.