Presidente filipino acusa "terroristas estrangeiros" de ataque durante missa católica

O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., acusou "terroristas estrangeiros" de terem levado a cabo hoje um ataque com explosivos durante uma missa católica, no sul do país, que deixou pelo menos quatro mortos e 42 feridos.

"Condeno com a maior veemência possível os atos insensatos e mais atrozes perpetrados por terroristas estrangeiros na Universidade de Mindanau, em Marawi, este domingo de manhã", declarou o dirigente na rede social X (antigo Twitter).

O chefe de Estado filipino não indicou, porém, a nacionalidade ou a filiação em grupos armados dos alegados atacantes.

"Os extremistas que exercem violência contra os inocentes serão sempre considerados inimigos da nossa sociedade. Apresento as minhas mais sinceras condolências às vítimas", sublinhou Marcos Jr., assegurando que apelou ao reforço da segurança na região.

"Podem ter a certeza de que levaremos a tribunal os autores deste ato impiedoso", afirmou.

A explosão ocorreu por volta das 07:00 horas locais (23:00 de sábado em Lisboa) num ginásio da Universidade Estatal de Mindanau, onde se realizava um evento religioso.

Um primeiro balanço, avançado pela agência de notícias France-Presse, dava conta de três mortos e sete feridos, na sequência do atentado.

A Universidade está "profundamente entristecida e chocada com o ato de violência que ocorreu durante uma reunião religiosa", declarou o estabelecimento de ensino superior num comunicado publicado na rede social Facebook.

"Condenamos inequivocamente e nos termos mais fortes possíveis este ato horrível e sem sentido", sublinhou o organismo ao anunciar a suspensão das aulas até novo aviso.

Em 2017, Marawi foi palco de um confronto sangrento, depois de grupos fundamentalistas alinhados com o Estado Islâmico (EI) terem tomado parcialmente a cidade a 23 de maio, onde entraram com bandeiras do EI.

Durante cinco meses, o exército filipino combateu os extremistas até a cidade ser libertada, numa batalha que fez mais de 1.200 mortos - 978 fundamentalistas islâmicos, 168 soldados e 87 civis.

A ilha de Mindanau, onde cerca de 20% da população é muçulmana, tem sido palco de décadas de conflito entre o Governo e vários grupos extremistas, incluindo a organização Abu Sayaf e o Grupo Maúte, ambos associados ao EI.

A explosão em Marawi ocorreu poucos dias depois de mais de uma dezena de alegados membros do grupo terrorista Dawlah Islamiyah terem sido mortos em operações militares numa área montanhosa da província de Maguindanao del Sur, no sudoeste de Mindanau.