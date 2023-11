Saiba o que hoje é notícia

A estrutura que congrega vários sindicatos e associações das forças e serviços de segurança realiza um protesto junto à residência oficial do primeiro-ministro para exigir alterações ao Orçamento do Estado.

O protesto é organizado pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, que integra sindicatos e associações da GNR, PSP, Polícia Marítima, Guarda Prisional e ASAE, e pretende exigir "a revisão imediata das remunerações" dos profissionais das forças e serviços de segurança e alterações no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) no que toca à tabela remuneratória.

"O OE2024 não serve os profissionais das forças e serviços de segurança, não dignifica as suas funções nem valoriza as suas carreiras. O aumento salarial médio de 3% fixado no OE2024 é inferior à inflação prevista de 5,2% para o ano corrente e, mais uma vez, pretende-se impor a perda de poder de compra e consequente degradação das condições de subsistência daqueles que cumprem funções centrais do Estado de Direito Democrático", refere a CCP.

Fazem parte da CCP a Associação dos Profissionais da Guarda, Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e Associação Sindical dos Funcionários da ASAE.

Hoje também é notícia:

CULTURA

As galerias de arte e antiguidades São Roque, em Lisboa, e Philippe Mendes, em Paris, vão participar na Bienal dos Antiquários de Paris, entre hoje e domingo, com 110 galerias provenientes de 12 países.

Nesta edição, com 41 novos expositores, participam sobretudo galerias francesas, mas também de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Japão, Hong Kong, Itália, Países Baixos, Áustria, Suíça e Alemanha.

As obras selecionadas pela Galeria São Roque para o certame representam diversos períodos históricos e contextos culturais, nomeadamente algumas peças de mobiliário real do tempo do imperador francês Napoleão Bonaparte.

Por seu turno, o galerista luso-francês Philippe Mendes, residente em Paris, irá apresentar, entre outras peças, uma pintura do artista português José Júlio de Sousa Pinto (1856-1939).

INTERNACIONAL

O Papa Francisco reúne-se hoje no Vaticano, em momentos separados, com familiares dos israelitas que permanecem reféns do movimento islamita Hamas e com um grupo de famílias de palestinianos afetados pelo conflito em curso na Faixa de Gaza.

De acordo com a Santa Sé, estes encontros têm um "caráter exclusivamente humanitário".

"O Papa Francisco quer demonstrar a sua proximidade espiritual com o sofrimento de cada um", assinalou na semana passada o Vaticano.

Após o encontro está prevista uma conferência de imprensa das famílias de palestinianos residentes em Gaza, segundo as agências internacionais.

A 07 de outubro, combatentes do grupo Hamas -- desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel -- realizaram em território israelita um ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo mais de mil mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que cercou a cidade de Gaza. Desde então, foram registados mais de 14.000 mortos e 33.000 feridos na Faixa de Gaza, segundo o Governo do Hamas, e 1,7 milhões de civis deslocados, segundo a ONU.

***

O G20 (as 19 maiores economias mundiais mais a União Europeia) reúne-se hoje numa cimeira em formato virtual organizada pela Índia e que contará com a participação, entre outros líderes, do Presidente russo, Vladimir Putin.

Após ter estado ausente nas duas últimas cimeiras do G20 na Indonésia e na Índia, a participação de Putin na sessão de hoje está confirmada. O presidente da União Africana, líderes de nove países convidados e 11 organizações internacionais também vão participar nos trabalhos da reunião.

Entre outros pontos de agenda previstos, o encontro fará um balanço da Declaração de Nova Deli, adotada em setembro durante a 18.ª cimeira do bloco, dará seguimento a várias decisões cruciais tomadas nesse mesmo encontro de alto nível e dará continuidade à discussão das propostas de políticas apresentadas pelos vários Estados-membros.

***

Os Países Baixos têm hoje eleições antecipadas para decidir o sucessor do primeiro-ministro, Mark Rutte, que sai após 13 anos no poder, com as sondagens a revelarem renhidos resultados que poderão obrigar a coligações, nomeadamente com a extrema-direita.

De momento, as sondagens indicam que nenhum dos três principais partidos -- o Partido da Liberdade e da Democracia (VVD), o Novo Contrato Social e a Aliança dos Verdes e do Partido dos Trabalhadores -- conseguirá mais de 20% dos votos, o que poderá obrigar a estas forças políticas a acordos de coligação com as outras 14 forças que se apresentam ao ato eleitoral.

Uma das opções é precisamente uma eventual coligação com a extrema-direita do Partido pela Liberdade (PVV).

Líder durante 17 anos do VVD, Mark Rutte surpreendeu, em julho passado, ao anunciar a sua demissão do cargo, com o súbito colapso da sua quarta coligação governamental devido a uma divisão interna sobre a política migratória, num contexto da ascensão dos partidos de direita.

Além das migrações, outros assuntos têm marcado a campanha política no país. É o caso da habitação, numa altura em que se estima que faltem 390 mil casas nos Países Baixos. A crise económica após os efeitos da pandemia de covid-19, da guerra na Ucrânia causada pela invasão russa e da alta inflação tem sido outro tema quente da campanha eleitoral.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Maputo recebe hoje o primeiro Fórum de Investimento União Europeia--Moçambique, para potenciar as relações económicas, com a presença da comissária europeia da Energia, Kadri Simson, e da ministra da Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes.

Com o tema "Criando oportunidades de negócio", o fórum pretende explorar, ao longo de dois dias, "formas de atrair investimentos de qualidade no âmbito da iniciativa Global Gateway", da União Europeia, bem como "impulsionar e diversificar o comércio" entre as duas partes, destaca a organização do fórum, que além da delegação da União Europeia e do Governo moçambicano, envolve ainda as Câmaras de Comércio Europeias e Moçambicanas e a Agência para a Promoção do Investimento e Exportações.

O fórum vai contar com vários oradores, moçambicanos e europeus, incluindo a intervenção da ministra da Agricultura portuguesa, hoje de manhã.