PIB de Portugal deverá crescer 1,3% em 2024 e 2,3% em 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) português deverá crescer 1,3% no próximo ano e 2,3% em 2025, acima da média da zona euro, segundo as projeções da Allianz Trade.

"O PIB de Portugal deverá crescer 1,3% em 2024 [...]. Este valor representa uma ligeira revisão em alta face à anterior estimativa", apontou, em comunicado, a Allianz Trade, acionista da Cosec -- Companhia de Seguro de Crédito.

Já em 2025, a economia portuguesa deverá progredir 2,3%.

Nos dois anos, a evolução deverá ficar acima da média da zona euro, cujas estimativas apontam para um aumento de 0,8% em 2024 e 1,7% em 2025.

A zona euro poderá começar a recuperar no segundo semestre de 2024, com o desagravamento de "algumas condições económicas".

Por outro lado, o "aperto monetário" do Banco Central Europeu (BCE) deverá ficar "menos agressivo", facilitando as condições financeiras, destacaram os economistas da Allianz Trade, marca que designa a gama de serviços prestados pela Euler Hermes.

Já a crise energética, "que tem sido um entrave ao desenvolvimento da indústria europeia", apresenta sinais de alívio.

As projeções antecipam ainda um crescimento económico da Alemanha de 0,5% em 2024 e 1,7% em 2025.

Em França, o crescimento do PIB deverá crescer 0,7% em 2024 e 1,5% em 2025.

Os EUA, a maior economia do mundo, deverão ter um crescimento do PIB de 1,4% em 2024 e de 1,9% em 2025.

Na China, o crescimento ficará em 4,6% em 2024 e 4,2% em 2025.

"Os especialistas da Allianz alertam ainda que o ano de 2024 será marcado por alguma incerteza económica, fruto do calendário eleitoral. Os países que representam 60% do PIB mundial vão ser chamados às urnas", lê-se no comunicado.

Portugal, Finlândia, Croácia e Rússia vão ter eleições no primeiro trimestre.

No segundo trimestre, realizam-se as eleições para o Parlamento Europeu, enquanto no último trimestre Reino Unido, Estados Unidos, Lituânia e Roménia são alguns dos países que vão a votos.

Contudo, a economia mundial deverá crescer 2,4% em 2024 e 2,8% no ano seguinte.

Os economistas acreditam que o índice de preços no consumidor continuará a normalizar-se, mas os bancos centrais permanecerão cautelosos.

Ainda assim, referem que a Reserva Federal (Fed) norte-americana "deverá começar o seu ciclo de flexibilização em junho de 2024, com um corte nos juros de cerca de 25 pontos base".

O BCE deverá seguir a mesma linha em julho, enquanto o Banco de Inglaterra poderá decidir uma decida dos juros em setembro.

No que diz respeito à inflação, as estimativas apontam para uma taxa de 2,4% em Portugal no próximo ano e de 1,8% em 2025.

A média da zona euro deverá ser de 2,5% em 2024 e de 2,1% em 2025.