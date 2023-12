Manchester City e Fluminense tentam conquistar primeiro Mundial de clubes

Os ingleses do Manchester City e os brasileiros do Fluminense procuram hoje, na Arábia Saudita, conquistar pela primeira vez o Mundial de clubes de futebol, numa final entre dois emblemas estreantes na competição.

Após eliminar os japoneses do Urawa Reds nas meias-finais, o Manchester City, de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, e vencedor da Liga dos Campeões europeia, pode tornar-se no quarto clube inglês a levantar o troféu, depois de Liverpool, Chelsea e Manchester United, reforçando o domínio europeu na competição.

Em caso de vitória, o futebol europeu alcança a 16.ª vitória no Mundial de clubes, a 11.ª seguida, com os 'citizens' a sucederem ao Real Madrid, que na última edição bateu os sauditas do Al Hilal na final.

Já o Fluminense, vencedor da Taça Libertadores e que bateu o Al Ahly, do Egito, nas 'meias', vai tentar dar o quinto triunfo ao futebol sul-americano, o primeiro desde 2012, então conquistado pelo Corinthians, clube que ergueu o troféu em duas ocasiões, a primeira em 2000.

São Paulo e Internacional de Porto Alegre, também emblemas brasileiros, levaram igualmente o troféu para a América do Sul.

A final está agendada para as 18:00 (horas de Lisboa), no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah.

Antes, às 14:30, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, também em Jeddah, o Urawa Reds e o Al Ahly disputam o terceiro lugar da competição.