Eurodeputada madeirense quer mais financiamento para a saúde mental

A eurodeputada madeirense, Sara Cerdas, reivindicou, junto do Parlamento Europeu, mais financiamento para a Saúde Mental, ao mesmo tempo que pediu a criação do Ano Europeu da Saúde Mental. A socialista liderou o primeiro relatório sobre Saúde Mental, hoje aprovado em plenário com 482 votos, 94 contra e 32 abstenções.

O propósito central deste relatório assenta na necessidade de aumentar significativamente o apoio financeiro directo para a saúde mental na União Europeia, através do programa Horizonte Europa, com a implementação de uma missão especificamente dedicada à saúde mental. Pedimos também a criação de uma Estratégia Europeia para a saúde mental com indicadores definidos e métricas que orientem a criação de um quadro jurídico para futuras directivas e regulamentos, bem como estratégias nacionais adaptadas à realidade de cada Estado-Membro. Sara Cerdas, eurodeputada

A parlamentar apontou a necessidade de mais acção nesta matéria, sobre a qual a UE não se deve demitir do seu papel. “O acesso aos cuidados de saúde mental, pelos custos financeiros, não estão ao alcance de todos os que deles precisam. Este relatório descreve o problema de uma forma abrangente e apela à acção de todos os decisores políticos com propostas que poderão fazer a diferença na vida das pessoas.", enfatizou.

Além disso, Sara Cerdas diz ser essencial aumentar a sensibilidade, reduzir o estigma e auscultar os cidadãos, motivo pelo qual propõe à Comissão Europeia a criação do Ano Europeu da Saúde Mental.

Os problemas de saúde mental afectam mais de 150 milhões de cidadãos europeus e uma em cada duas pessoas é afectada por uma doença mental ao longo da sua vida. Porém, apenas 50% daqueles com doença mental ligeira procura e recebe efectivamente tratamento. Prevenir os problemas de saúde mental, diagnosticar, identificar precocemente e combater o estigma, fazem parte dos objectivos do relatório hoje aprovado.