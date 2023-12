Presidente do IVBAM perspectiva crescimento do Artesanato e Bordados

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e o presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, visitaram esta tarde o stand do IVBAM que está presente no Mercadinho de Natal, na Placa Central, no Funchal.

Na ocasião, Tiago Freitas referiu que o sector representa, até final de Novembro, 495 mil euros, "sob ponto de vista da certificação que foi feita no instituto", representando assim um aumento, face ao período homólogo, de 6%.

"É um sector que tem tido procura face a estes números. Tem existido uma aposta do Governo Regional na qualidade do bordado que é produzido pelas bordadeiras da casa e, por isso, estamos convencidos que vamos crescer, à imagem do Turismo e de outros sectores da Região que também têm crescido", sublinhou o presidente do IVBAM.