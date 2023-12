Balanço provisório aponta pelo menos uma morte devido às chuvas em Luanda

Pelo menos uma pessoa, uma mulher de 70 anos, terá morrido em consequências das fortes chuvas que atingiram Luanda desde a madrugada desta segunda-feira, com registo de casas submersas, queda de árvores e ruas alagadas e intransitáveis.

O balanço provisório sobre as chuvas foi transmitido hoje à Lusa pela porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, inspetora-chefe Denise Panzo, dando conta que o município de Viana, um dos mais populosos de Luanda, foi o mais afetado pela tempestade

"Continuamos com algumas ruas alagadas, outras intransitáveis, principalmente as ruas secundárias e terciárias estão mesmo intransitáveis, também temos o relato da via expressa/sentido Zango (Viana), e um dos municípios mais críticos é mesmo Viana", disse a porta-voz.

Segundo a responsável, a Comissão Provincial de Proteção Civil continua a fazer o levantamento das consequências das chuvas e a acudir às zonas mais críticas e também a investigar os relatos de uma possível vítima das enxurradas.

"Estamos a fazer diligências para constatar se o facto é mesmo verídico da morte desta anciã de 70 anos", explicou.

Além de Viana, o município do Kilamba Kiaxi figura também da lista dos mais afetados, sobretudo no interior dos bairros, com ruas alagadas e intransitáveis.

Luanda, capital angolana tem registado intensa chuva nas últimas semanas, sendo que o mesmo fenómeno foi registado na madrugada desta segunda-feira, com aguaceiros que duraram mais de seis horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola (Inamet) alerta para a ocorrência de chuvas intensas acompanhadas com trovoadas nas províncias do Bengo, Cuanza Norte, Cuanza Sul e Luanda até as 13:00 locais desta terça-feira, 12 de dezembro.

A instituição meteorológica refere, em comunicado, que a província do Cuanza Norte registará o maior volume de chuvas e emitiu, por isso, o alerta laranja para aquela localidade.

Também a província de Benguela está em alerta amarelo devido às previsões de mau tempo, com chuvas fortes e tempestade, até terça-feira.

A escala de avisos progride a partir do verde (sem avisos), para o amarelo (fique atento), laranja (fique preparado) e vermelho (perigo, tome medidas).