Marcelo nas bocas do mundo

O tema do caso das gémeas continua a mexer com a actualidade e os jornais e revistas não largam o assunto que atinge, particularmente, a credibilidade do Presidente da República junto dos portugueses.

Na revista Visão:

- "Os milhões de Moscovo e de Berlim que encheram os cofres do PCP"

- "Alerta. Onda de ódio contra brasileiros em Portugal"

- "Jorge Moreira da Silva: 'Sem ação climática, não há desenvolvimento'"

- "Pedro Cabrita Reis: 'O politicamente correto é uma forma de terrorismo'"

- "Especial Vinhos: 52 brancos, tintos, rosés, espumantes e generosos"

na Revista Sábado:

- "'Nuninho'. A vida do filho do Presidente"

- "O novo bispo de Setúbal foi à Secil e às sedes locais do BE e do CDS"

- "20 programas de Natal para fazer em família e com amigos"

- "Moda perigosa? Crianças dos 3 aos 12 anos que não saem de casa sem maquilhagem"

- "100 anos - No 1.º congresso do PCP pediu-se aliança com os socialistas"

No Correio da Manhã:

- "Rede internacional. Fiscal da Junta [da Estrela] caçado no tráfico"

- "FC Porto-Shakhtar (5-3). 'Oitavos' no bolso e clássico na mira"

- "Sporting-Sturm Graz. Rúben Amorim revoltado com arbitragem"

- "Arthur Cabral. Benfica unido no apoio a herói"

- "Jovens obrigados a trabalhar 46 anos até chegarem à reforma"

- "Vila Nova de Gaia. Guarda-redes preso por raptar e espancar"

- "Tratamento de 4 milhões. Auditoria confirma cunha de Lacerda"

- "Saúde. Governo nega fim do acesso dos emigrantes ao SNS"

- "Abuso de 15 alunas. Professor acusado quebra o silêncio"

- "Escolas. Apelam a Marcelo para travar lei das casas de banho"

No Público:

- "Cimeira do Clima. Acordo para o princípio do fim dos combustíveis fósseis faz história"

- "Doentes não-urgentes vão ser barrados em troca de consulta em 24 horas"

- "Eleições no PS. Francisco Assis lança Costa para Conselho Europeu: 'Seria muito útil'"

- "Inês de Medeiros: 'A história não se repete com a 'geringonça'"

- "Estudo. Ilhas, Norte e Algarve sofrem mais pobreza energética"

- "PRR. Comissão retém 600 milhões por falhanço de metas"

- "Conselho Europeu. Bruxelas tenta amaciar Orbán para contornar veto à Ucrânia"

- "Bienal de Veneza. Mónica de Miranda vai representar Portugal"

- "Champions. FC Porto nos 'oitavos' pela 14.ª vez em 20 anos"

No Jornal de Notícias:

- "'É evidente que a procuradora-geral da República deveria abandonar o cargo', em entrevista, Rui Rio diz que o Ministério Público 'faz o que quer e como quer'. Ex-líder do PSD discorda da dissolução do Parlamento"

- "SNS. Milhares contactados para segurar médico de família"

- "Gaia. Covid deixou marcas mas há quem sinta saudades"

- "Portugueses entre os que vão ter de trabalhar mais anos antes da reforma"

- "Secretaria de Estado marcou a primeira consulta das gémeas"

- "Ex-jogador do FC Porto detido por rapto e extorsão"

- "Teatro São João celebra Abril com 'Fado Alexandrino'"

- "FC Porto 5-3 Shakhtar. Dragão de ouro"

- "Liga Europa. Ruben proíbe leões de pensarem no clássico"

- "Benfica. Desculpas de Arthur Cabral foram no campo"

No Diário de Notícias:

- "Menos de metade dos portugueses acha que Marcelo deve ficar em Belém [sondagem Aximage para o DN]"

- "Pressões e ataques - Sobe tensão entre socialistas. Seguidores de José Luís Carneiro receiam 'consequências' para quem apoia candidatura"

- "Troca. Diogo Prates, ex-IL, junta-se ao Chega, que, defende, 'tem mais condições para afastar o PS do poder'"

- "Saúde. Emigrantes portugueses vão deixar de ter direito a médico de família"

- "Pensões. Estudo da OCDE prevê que reforma chegará 2,4 anos mais tarde face à média atual do país"

- "Palestina. Israel diz que guerra vai continuar, com ou sem apoio internacional"

- "Habitação. Câmaras em risco de ilegalidade por cancelamentos no Alojamento Local"

No Negócios:

- "Governo atento a interesse saudita na Meo"

- "Ligar pensões à esperança de vida tem efeito regressivo"

- "Terapia de 'choque' ao peso argentino sem garantia de sucesso"

- "Lagarde fecha ano histórico com encontro 'aborrecido'"

- "Fundos europeus. UE bloqueia 800 milhões por falhas no PRR"

- "Atividade bancária. Supervisor faz apelo para que se retome novo código"

No O Jornal Económico:

- "Falta de pessoal vai acentuar-se e ameaça setor da construção"

- "Analistas esperam juros inalterados pelo BCE"

- "Europa irá 'sofrer' com regresso de Trump à presidência dos EUA. Stephan Hochrichter, economista-chefe da Allianz"

- "Metas de energia eólica 'offshore' em risco com disparo de 40% de custos de produção"

- "Topo da Agenda: atividade turística e bancos centrais"

- "COP28 aprova acordo histórico mas há 'suspeitas' que se vão manter"

- "PS, Chega e JPP condicionam 'luz verde' ao Orçamento da Madeira a cortes na despesa e nos impostos"

No O Jogo:

- "FC Porto-Shakhtar (5-3). Colchão sagrado. Galeno acelera portistas rumo aos 'oitavos' que elevam para 62,6 MEuro receita via UEFA"

- "Benfica. Cabral vê globo como suplemento"

- "Sporting-Sturm Graz. A revolta silenciosa"

- "Braga. Niakaté reentra nas contas de Artur Jorge"

No A Bola:

- "FC Porto-Shakhtar (5-3). Dragão voa em classe na Champions"

- "Sporting-Sturm Graz. 'Num grande não há folgas' [Rúben Amorim]"

- "Benfica. Arthur Cabral pode agarrar titularidade em Braga"

E no Record:

- "FC Porto-Shakhtar (5-3). Dragão defende a honra. Portistas são a única equipa portuguesa que continua na Champions"

- "Benfica. Arthur quer retribuir. Não esquece apoio de colegas e treinador"

- "Sporting-Sturm Graz. 'Jogadores ficam revoltados comigo', Amorim mantém promessa de não falar de arbitragem"