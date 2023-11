Comandante israelita diz que tropas estão às portas da cidade de Gaza

Um comandante das forças armadas de Israel assegurou hoje que as suas tropas já entraram nos túneis da Faixa de Gaza, às portas da cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, noticia a agência Europa Press.

Em declarações aos jornalistas junto à Faixa de Gaza, o comandante da 162.ª Divisão das Forças de Defesa de Israel (FDI), Itzik Cohen, sublinhou que foi o movimento islamita Hamas quem "escolheu esta guerra".

"Foi o Hamas que escolheu esta guerra, não fomos nós", afirmou Itzik Cohen, referindo que nos últimos dias as FDI alcançaram "grande parte das infraestruturas do Hamas, incluindo as suas instalações estratégicas e túneis subterrâneos".

Este general reiterou a posição oficial das autoridades israelitas, que defenderam sempre que a operação militar contra o Hamas em Gaza "será uma missão longa" e que a contraofensiva "é uma guerra pela existência do Estado de Israel".

O Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas e fazendo duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.