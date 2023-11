Sobe para sete o número de mortes causadas pela chuva no estado brasileiro de São Paulo

Um temporal acompanhado de ventos até aos 100 quilómetros por hora que atingiu o estado brasileiro de São Paulo na última sexta-feira provocou sete mortos, segundo último balanço divulgado pelas autoridades locais.

O governo do estado de São Paulo confirmou, na noite de domingo, que a sétima vítima mortal estava numa embarcação que naufragou em Ilhabela, cidade turística localizada no litoral do estado.

Alem disso, uma pessoa morreu na cidade de Limeira, atingida por um muro e em Suzano uma pessoa foi atingida por destroços de um prédio e morreu.

As outras cinco mortes foram provadas por quedas de árvores nas cidades de Osasco, Santo André, Suzano e na capital do estado, São Paulo.

O temporal que causou estragos na última sexta-feira em São Paulo, estado mais rico e populoso do Brasil, deixou ainda sem luz vários bairros da cidade capital do estado, que tem com cerca de 11,9 milhões de habitantes.

Hoje, em declarações à imprensa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que cerca de 500 mil clientes ainda continuam sem energia elétrica no estado de São Paulo e, deste total, 413 mil estão na capital paulista.

Nunes também afirmou que 125 árvores precisam ser desenergizadas, devido à possibilidade de haver cabos de energia com corrente elétrica no meio das árvores caídas, para a conclusão do trabalho de remoção.