Ataque do grupo dito Estado Islâmico causa 17 mortos na Nigéria

Um ataque feito por milicianos filiados no grupo que se designa por Estado Islâmico causou 17 mortos numa localidade do nordeste da Nigéria, cujos habitantes se tinham recusado a pagar uma taxa.

A informação foi transmitida hoje à AFP por milicianos que se opõem àqueles e um aldeão.

Numerosos milicianos daquele grupo instalado na África Ocidental (ISWAP, na sigla em Inglês) assaltaram a localidade isolada de Kayayya, no Estado de Yobe, a 150 quilómetros da capital, Damaturu, indicaram aquelas fontes.

"Os terroristas atacaram a localidade cerca das 20.00 (19.00 de Lisboa), com explosivos e armas de fogo", disse Gremah Bukar, que faz parte da milícia supletiva do exército.

"Depois dispararam sobre as pessoas que tentavam fugir. Mataram 17 pessoas e feriram outras cinco", especificou.

O ataque foi feito como represália pela recusa dos habitantes em pagarem ao ISWAP uma taxa que exigiam sobre o gado, declarou Abubakar Adamu, outro membro da milícia supletiva dos militares.

Nas regiões mais isoladas da Nigéria, estas milícias e outros grupos armados exigem dinheiro aos habitantes para os controlar e se financiarem.

Desde 2009, os confrontos na Nigéria associados ao ISWAP causaram pelo menos 40 mil mortos e forçaram dois milhões de pessoas a abandonarem as respetivas casas no nordeste do país.