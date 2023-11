Civil morto por míssil lançado a partir do Líbano

Um civil israelita morreu hoje após a queda de um míssil lançado do lado libanês da fronteira entre Israel e Líbano, segundo um porta-voz militar.

O míssil caiu sobre um carro no 'kibbutz' (comunidade agrária) de Yiftah, na cidade de Kiryat Shmona, no norte de Israel, disse o porta-voz Avichay Adraee, citado pelo jornal The Times of Israel, atribuindo o ataque ao partido-milícia libanês Hezbollah, que havia anunciado previamente o lançamento de projéteis.

As Forças Armadas israelitas responderam atacando o lugar de onde foi lançado o míssil, adiantou Adraee.

Antes, o Exército israelita tinha acusado o Hezbollah de lançar um outro projétil contra Kiryat Shmona, que incendiou uma viatura sem causar vítimas, ao que Israel retaliou.

As autoridades libanesas denunciaram a morte de uma mulher e das suas três netas durante um ataque israelita com um 'drone' contra um veículo na zona fronteiriça.

As Forças de Defesa de Israel alegaram que o ataque tinha visado um alvo identificado como terrorista.