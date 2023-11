Jordânia lançou ajuda médica de emergência para Gaza por via aérea

O rei Abdullah II da Jordânia anunciou no domingo à noite o lançamento aéreo de ajuda médica de emergência para Gaza, destinada a um hospital de campanha jordano.

"Os intrépidos membros da Força Aérea entregaram ajuda médica urgente ao hospital de campanha jordano em Gaza à meia-noite", disse o rei na rede social X (antigo Twitter).

"É nosso dever ajudar os nossos irmãos e irmãs feridos na guerra em Gaza. Estaremos sempre ao lado dos nossos irmãos palestinianos", acrescentou.

A guerra foi desencadeada após os ataques a Israel do movimento islamita Hamas, que a 07 de outubro matou cerca de 1.400 pessoas em território israelita e raptou mais de duas centenas.

Em retaliação, Israel tem atacado a faixa de Gaza diariamente do ar e por terra, o que já provocou, de acordo com o ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, mais de 9.700 mortos.