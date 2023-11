Blinken volta à Jordânia em nova deslocação ao Médio Oriente

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, vai voltar à Jordânia, cujas relações com Israel se deterioraram com a guerra na Faixa de Gaza, numa nova viagem ao Médio Oriente, anunciou hoje o Departamento de Estado.

O secretário de Estado deverá viajar primeiro para Israel, onde se prevê que chegue na sexta-feira, para conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segundo indiciou o porta-voz Matthew Miller aos jornalistas.

O anúncio desta nova viagem ao Médio Oriente ocorre no momento em que dezenas de palestinianos foram mortos no bombardeamento do maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, um ataque que o Exército israelita confirmou, indicando que teve como alvo um dos responsáveis do movimento islamita Hamas que organizou o ataque de 07 de outubro contra Israel.

Blinken realizou uma maratona pela região há cerca de dez dias, visitando Israel duas vezes e vários países árabes.

Os Estados Unidos são o principal apoiante de Israel, fornecendo-lhe ajuda militar significativa.

O grupo islamita Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.