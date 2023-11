Taiwan desaconselha grupos de risco a visitarem China devido a surto de doenças respiratórias

Taiwan alertou hoje para o perigo de um surto de infeções respiratórias na China e anunciou medidas de prevenção para evitar a sua propagação, incluindo aconselhar grupos de risco a não viajarem para o território vizinho.

O primeiro-ministro de Taiwan, Chen Chien-jen, recebeu hoje um relatório do ministério da Saúde e do Bem-Estar sobre a situação das doenças respiratórias na China, onde pelo menos sete vírus, incluindo o da gripe e o novo coronavírus, estão a circular simultaneamente, informou o jornal local China Times.

De acordo com o relatório, não foram detetados novos agentes patogénicos ou variantes especiais de agentes patogénicos conhecidos, mas prevê-se que a epidemia se agrave num futuro próximo.

O primeiro-ministro, epidemiologista de profissão, ordenou às autoridades sanitárias que "aumentem a vigilância dos agentes patogénicos respiratórios", tanto em Taiwan como entre viajantes provenientes da China, Hong Kong e Macau, e que "ajustem as medidas de prevenção em função da evolução da epidemia".

Lo Yi-chun, vice-presidente do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da ilha, aconselhou os grupos de risco, incluindo os imunocomprometidos, os idosos e as crianças, a adiarem as viagens para estes territórios ou a vacinarem-se contra a gripe e a covid-19 antes de viajarem.

Lo anunciou igualmente que o Governo de Taiwan desenvolveu um plano de preparação para a época festiva do Ano Novo Lunar, que será celebrado na China e em Taiwan em fevereiro de 2024 e que, normalmente, regista um elevado número de viagens entre os dois territórios.

O Centro de Controlo de Doenças (CDC) de Taiwan emitiu na segunda-feira um alerta de saúde para o "risco" de o surto de infeções respiratórias se espalhar pela ilha.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, afirmou esta semana que "não há motivos para preocupação" com o crescente surto de infeções respiratórias e que "as viagens e os negócios na China são seguros".

Representantes da Comissão de Saúde da China realizaram uma reunião por videoconferência com funcionários da Organização Mundial de Saúde (OMS) na semana passada, na qual os funcionários chineses apresentaram dados de vigilância e deteção de agentes patogénicos causadores de doenças respiratórias.

A notificação foi feita depois de a OMS ter solicitado à China informações pormenorizadas sobre o recente aumento de casos de doenças respiratórias e de surtos de pneumonia infantil.

Segundo a Comissão, o surto deve-se a "agentes patogénicos conhecidos" como a gripe sazonal, bem como o rinovírus, o micoplasma pneumoniae, o vírus sincicial respiratório e o adenovírus.