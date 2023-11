Papa ainda com dificuldades respiratórias devido a inflamação pulmonar

O papa Francisco ainda tem dificuldades a respirar devido à inflamação pulmonar que o obrigou a cancelar a viagem ao Dubai para participar na cimeira da ONU sobre o clima (COP28), anunciou hoje o Vaticano.

Francisco, que completará 87 anos em 17 de dezembro e teve de remover parte de um pulmão quando era jovem, já não tem febre e está estável, mas continua a fazer antibióticos, de acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, citado pela agência Associated Press.

"A inflamação pulmonar associada a dificuldades respiratórias continua", disse.

O papa, que esteve hospitalizado no início do ano devido a uma bronquite, presidiu hoje à sua audiência semanal com público no Vaticano, mas disse que ainda não se sentia bem e pediu a um assessor que lesse as suas observações, já que apenas conseguia falar num sussurro.

O papa revelou no domingo que tinha uma inflamação pulmonar, mas disse na altura que ainda planeava ir ao Dubai, onde se tornaria o primeiro sumo pontífice a discursar numa conferência da ONU sobre o clima. No entanto, acabou por cancelar a viagem, por recomendação médica.

A preocupação com o Ambiente tem sido uma prioridade para Francisco, que tem sido elogiado pela sua liderança moral nesta questão.

É a segunda vez que a saúde frágil do papa leva ao cancelamento de uma viagem ao estrangeiro, depois de ter adiado uma viagem planeada ao Congo e ao Sudão do Sul em 2022, devido a uma inflamação no joelho, embora tenha conseguido fazer essa viagem no início deste ano.

A saúde de Francisco tem sido motivo de debate desde que deixou claro que estaria preparado para renunciar se a doença o impedisse de fazer o seu trabalho, tal como fez o seu antecessor, Bento XVI, em fevereiro de 2013.