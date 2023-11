EUA e Índia reforçam projetos de cooperação em segurança e Defesa

A Índia e os EUA reforçaram ontem projetos de cooperação, numa reunião entre os seus chefes de diplomacia e de Defesa, onde discutiram a segurança regional, a China e as guerras na Ucrânia e em Gaza.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, reuniram-se com os seus homólogos indianos em Nova Deli, como parte de uma viagem à Ásia que visa mostrar a unidade sobre a invasão russa da Ucrânia e evitar que a guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas se prolongue.

Blinken disse que os EUA e a Índia continuam a "aprofundar a colaboração em tudo, desde tecnologias emergentes à Defesa" e a alinhar a diplomacia para "uma região Indo-Pacífico que seja livre, que seja aberta, que seja próspera, que seja resiliente".

O chefe da diplomacia norte-americana disse que os dois lados discutiram a crise no Médio Oriente, mostrando o seu apreço pelo facto de a Índia ter condenado os ataques do Hamas em Israel em 07 de outubro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, reconheceu que a situação no Médio Oriente é preocupante e lembrou que a Índia apela a negociações sobre "um Estado da Palestina soberano, independente e viável, vivendo dentro de fronteiras seguras e reconhecidas, lado a lado em paz com Israel".

Blinken encontrou-se com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e "reafirmou a sua visão compartilhada de uma parceria estreita no Indo-Pacífico", de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

As tensas relações da Índia com a China também foram discutidas nas negociações bilaterais.

A relação da Índia com a China deteriorou-se desde 2020, quando tropas indianas e chinesas entraram em confronto ao longo da sua disputada fronteira na região de Ladakh, no Himalaia, provocando a morte de 20 soldados indianos e de quatro chineses.

A Índia e os EUA têm mantido conversações bilaterais a nível diplomático e de Defesa desde 2018.

Hoje, Austin e o seu homólogo indiano, Rajnath Singh, discutiram um roteiro para a cooperação industrial de Defesa que acelerará a cooperação tecnológica e a coprodução de sistemas de defesa.

Washington confirmou que espera que a Índia seja um fornecedor líder de segurança na região Indo-Pacífico.

Já durante a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, aos Estados Unidos, em junho, os dois lados tinham adotado um guia político para as indústrias de Defesa, permitindo-lhes produzir em conjunto sistemas de defesa avançados.