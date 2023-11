Habitantes de cidade islandesa retirados por causa de vulcão só poderão regressar dentro de meses

Os habitantes da cidade islandesa Grindavik, evacuada há uma semana por risco de erupção vulcânica, só deverão poder regressar a casa dentro de meses, foi-lhes dito pelas autoridades de proteção civil.

Segundo a agência AP, os cerca de 3.400 habitantes de Grindavik, situada na Península de Reykjanes, a cerca de 50 quilómetros da capital, Reiquiavique, têm autorização para regressar às suas casas apenas durante cinco minutos, o tempo de retirar animais de estimação e pertences pessoais ou de valor.

Ainda não se sabe se o vulcão irá ou não entrar em erupção, mas, mesmo que isso não aconteça, as autoridades já avisaram que levará meses até ser seguro regressar à cidade, que teve de ser evacuada no dia 11, depois de registar centenas de sismos provocados pela acumulação de magma debaixo da cratera terrestre, um indicador de erupção vulcânica.

Várias habitações e infraestruturas da cidade foram fortemente danificadas.

Segundo o boletim de hoje do serviço de meteorologia islandês, a atividade sísmica permanece "elevada e constante" e há uma "probabilidade significativa" de uma erupção algures no túnel de magma acumulado, com 15 quilómetros, possivelmente na zona norte de Grindavik, perto da montanha de Hagafell.

A primeira-ministra islandesa frisou hoje que "nenhum país está tão bem preparado para responder a catástrofes naturais quanto a Islândia".

"Temos uma longa experiência de erupções vulcânicas", frisou Katrín Jakobsdóttir, em conferência de imprensa.

"A nossa principal prioridade é continuar a acolher as pessoas [que tiveram de abandonar Grindavík], garantir que elas recebem um salário adequado e encontrar-lhe alojamento apropriado para as semanas ou meses que têm pela frente", antecipou.

"É evidente que este período de incerteza vai durar algum tempo", sublinhou a governante, que já apresentou um projeto de lei ao parlamento para garantir os salários dos habitantes de Grindavík para os próximos três meses.

O sistema vulcânico da Península de Reykjanes entrou em erupção três vezes desde 2021, depois de ter estado adormecido durante 800 anos, mas as anteriores situações ocorreram em vales remotos e sem causar danos.

A Islândia fica sobre um local de elevado perigo vulcânico, no Atlântico Norte, e vive uma erupção, em média, cada quatro a cinco anos.

A mais significativa aconteceu em 2010, quando o vulcão Eyjafjallajokull causou enormes nuvens de cinza que durante dias afetaram o ar e os voos em toda a Europa.