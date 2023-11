Longa-metragem representa Portugal em festival de cinema de Caracas

A longa-metragem "Maria Casares: A mulher que viveu mil vidas" vai representar Portugal no quarto Festival da Crítica Cinematográfica de Caracas, que decorrerá entre 22 e 30 de novembro, anunciou a organização.

"A edição deste ano reúne 24 curtas-metragens e 12 longas-metragens de 19 países, entre eles Portugal", disse à Lusa o diretor-geral do festival, que é organizado pelo Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas.

Edgar Roca, diretor e produtor de cinema, explicou que "Maria Casares: A mulher que viveu mil vidas" é uma coprodução portuguesa, espanhola e francesa, do realizador Xavier Villaverde, que documenta factos históricos de uma mulher extraordinária cuja vida ficou marcada pela guerra civil espanhola e o exílio na França.

No festival, disse Roca, participam filmes da Venezuela, Estados Unidos, Chile, Japão, Áustria, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Portugal, França, Espanha, Panamá, Cuba, Luxemburgo, Canadá, Irão, Austrália e Grécia.

"A edição deste ano contará com uma homenagem a dois pioneiros da cultura cinematográfica na Venezuela: Margot Benacerraf, diretora e guionista de cinema, venezuelana, e Rodolfo Izaguirre, crítico, ensaísta e primeiro diretor da [Fundação] Cinemateca Nacional", explicou.

Roca acrescentou que as longas-metragens incluem documentários, ficção e animação e que as curtas-metragens se dividem em documentários, animação, drama, aventura, ciência, fantasia, horror, "biopic" (biografias) e direitos humanos.

O júri do festival é composto pela diretora e guionista venezuelana Anabel Rodríguez Ríos, a cineasta Kaori Flores Yonekura, fundadora da Academia de Cinema da Venezuela, a artista, bailarina e cineasta Carla Fort, o gestor de programação de FLOU Channel, Marcello Gagliardi, o cineasta e produtor de cinema Atahualpa Lichy e a coordenadora de projetos audiovisuais, Marine Ollivier.

Durante o festival vários profissionais do cinema venezuelano vão realizar atividades presenciais de formação.

Participam no festival as curtas-metragens brasileiras "O Carnaval de Rua é Festa do Povo" de Uilton Olivera, e "Panorama" de Djuly Gava e Daniel Leão de (Brasil), assim como "Ao lado do caminho" de Ricardo Chetuan (Brasil -- Venezuela).

Vão ainda ser exibidas as longas-metragens brasileiras "Placa Mãe", de Igor Bastos, e "Citrotoxic" de Julia Zakia.