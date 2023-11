Exército divulga imagens de alegado uso de hospital pelo Hamas

As forças armadas israelitas (IDF) divulgaram hoje imagens de videovigilância do hospital Al Shifa, em Gaza, que alegam demonstrar o uso destas instalações pelo Hamas após os ataques contra Israel a 07 de outubro, incluindo para esconder reféns.

Israel alega que o hospital, onde tem vindo a realizar ataques considerados uma violação do direito internacional por dezenas de países e pelas Nações Unidas, tem vindo a ser usado pelo Hamas em operações terroristas, quando a utilização de infraestruturas civis para fins militares também constitui uma violação humanitária.

O Hamas reagiu rapidamente ao comunicado das IDF, não colocando em causa a autenticidade das imagens, mas alegando que "muitos dos presos da ocupação", conforme designa os reféns trazidos de Israel, foram transferidos "para hospitais a fim de serem tratados e submetidos a operações cirúrgicas, especialmente depois de alguns deles terem sido feridos como resultado do bombardeamento de aviões" israelitas.

"Arriscámos os nossos combatentes para garantir aos prisioneiros feridos o melhor tratamento possível nos hospitais da Faixa de Gaza, e publicámos muitas fotos sobre isso", refere comunicado da organização, citado pelo portal pró-palestiniano Gaza Now.

No comunicado hoje divulgado, as IDF afirmam que as imagens -- também tornadas públicas através das redes sociais -- com a data de 07 de outubro, mostram "terroristas do Hamas conduzindo forçadamente reféns, um civil nepalês e um civil tailandês, que foram sequestrados do território israelita".

"Entre as 10:42 e as 11:01 da manhã, os reféns sequestrados do território israelita são vistos cercados por terroristas armados do Hamas. Um dos reféns está ferido e está a ser transportado numa maca de hospital e o outro está a andar", adiantam as IDF, que controlam o complexo hospitalar desde a quarta-feira passada.

Dizem também que alguns veículos que aparecem nas imagens do Al Shifa divulgadas são das IDF e foram roubados durante o ataque contra Israel -- que levou o Governo israelita a declarar guerra ao Hamas e a iniciar bombardeamentos na Faixa de Gaza.

"As novas descobertas reveladas pelas IDF e pela Agência de Segurança de Israel provam que o Hospital Al Shifa foi usado como infraestrutura terrorista na qual os terroristas do Hamas tomaram reféns no sábado, 07 de outubro", refere o comunicado, que inclui fotos alegadamente dos reféns a serem arrastados para dentro do Hospital.

Há muito que Israel alega que o Hamas mantém um vasto posto de comando dentro e debaixo do hospital Al Shifa, embora o movimento islamita e o pessoal do hospital neguem as alegações.

O hospital é considerado um alvo-chave para Israel pôr fim ao domínio dos militantes em Gaza, na sequência do amplo ataque ao sul de Israel, há seis semanas, que desencadeou a guerra, protagonizado pela organização considerada terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e outros países.

Israel afirma ainda ter encontrado junto ao complexo hospitalar os cadáveres de dois reféns, a militar Noa Marciano e o idoso civil Yehudit Weiss.

No comunicado hoje divulgado, afirmam que a informação recolhida no Al Shifa permitiu descobrir "novos detalhes sobre as circunstâncias da morte" dos reféns.

Ainda esta noite, o porta-voz das IDF Daniel Hagari afirmou que Noa Marciano foi executada por milicianos do Hamas dentro do hospital Al Shifa, contradizendo a versão do movimento islâmico de que a jovem de 19 anos morreu num bombardeamento israelita.

Marciano "foi tomada como refém por terroristas do Hamas durante o massacre de 07 de outubro (...) e foi levada viva para Gaza", disse Hagari em conferência de imprensa.

Hagari admitiu que a militar terá sido ferida em combates entre militares das IDF e o Hamas, mas adiantou que "um relatório patológico independente determinou que os ferimentos de Noa não representavam um risco para a sua vida" e que, segundo os serviços de informações israelitas, "terroristas do Hamas levaram Noa para o Hospital Shifa, onde foi assassinada rapidamente".

As IDF divulgaram também hoje imagens e vídeos que diz atestarem a descoberta de "um túnel fortificado" utilizado Hamas debaixo do hospital Al Shifa.

O hospital continua cercado por tanques israelitas e há soldados no seu interior, disse hoje à Agência France-Presse Marwan Abou Saada, chefe do departamento de cirurgia.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os doentes, o pessoal médico e as 2.500 pessoas deslocadas que se tinham refugiado no hospital abandonaram-no no sábado, após terem recebido ordens do exército israelita.

O exército israelita diz também ter realizado dezenas de interrogatórios em diferentes áreas de Gaza e prendido "mais de 100 terroristas para serem interrogados em Israel", incluindo alguns "que revelaram as localizações de túneis subterrâneos, incluindo armazenamento e armas".