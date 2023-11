Prisão preventiva para suspeito de homicídio de grávida da Murtosa

O suspeito do homicídio de uma mulher grávida da Murtosa, no distrito de Aveiro, que estava desaparecida há mais de um mês, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou hoje fonte judicial.

As medidas de coação foram comunicadas aos jornalistas por um oficial de justiça cerca das 20:30, no final do segundo dia do interrogatório judicial, no Tribunal de Aveiro.

O arguido, de 39 anos, está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.

O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro na noite de quarta-feira, na sequência de buscas realizadas a diversas propriedades e veículos pertencentes à família do suspeito.

O detido é um homem com quem a vítima de 33 anos terá tido um relacionamento amoroso e que alegadamente será o pai do bebé que ela esperava.

A mulher, que estava grávida de sete meses, foi vista pela última vez a 03 de outubro, quando saiu de casa com as ecografias da gravidez, ligando pouco depois ao filho a dizer que estava a regressar a casa, o que não chegou a acontecer.

A família participou o desaparecimento junto da GNR da Murtosa no dia seguinte, tendo sido levadas a cabo buscas que, até ao momento, se revelaram infrutíferas.

O caso passou entretanto para a alçada da PJ.