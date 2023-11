Itália prolonga suspensão de Schengen na fronteira com Eslovénia por 20 dias

A suspensão das regras do acordo de Schengen na fronteira leste de Itália com a Eslovénia vai ser renovada por mais 20 dias, adiantou hoje o ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi.

"Solicitei uma extensão por mais 20 dias da suspensão do acordo de Schengen", disse o ministro italiano num programa televisivo italiano.

"Não é algo que nos agrade", acrescentou o governante, citado pela agência italiana ANSA.

Na terça-feira, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, junto do seu homólogo esloveno, Robert Golob, disse que a Itália e Eslovénia irão suspender os controlos fronteiriços entre os dois países "assim que as condições o permitam".

"Ambos temos a consciência de que Schengen é uma conquista extraordinária que deve ser preservada", disse Meloni relativamente ao acordo que permite a livre circulação de pessoas e mercadorias entre os países signatários.

No dia 21 de outubro, Itália suspendeu o acordo Schengen com a Áustria e a Eslovénia e reintroduziu controlos em resposta à "intensificação da crise nas fronteiras da Europa, em especial após o ataque a Israel", pelo Hamas.

O país anunciou que os controlos fronteiriços terão uma duração de 10 dias, com possibilidade de prorrogação e "serão aplicados de forma a garantir a proporcionalidade" e adaptados ao nível da ameaça e "calibrados para causar o menor impacto possível na circulação transfronteiriça e no tráfego de mercadorias".

"Estamos conscientes das dificuldades para as nossas comunidades transfronteiriças que surgiram da reintrodução dos controlos fronteiriços que a Itália e a Eslovénia tiveram de adotar para responder aos desafios de segurança decorrentes da atual situação internacional e da crescente pressão migratória nas nossas fronteiras", afirmou Meloni na declaração conjunta com Golob.