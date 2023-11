Eslovacos admitem juntar-se a bloqueio polaco nas fronteiras com Ucrânia

A União de Autotransportadores da Eslováquia (UNAS) alertou hoje que pode por em marcha um bloqueio na fronteira com a Ucrânia, seguindo os passos dos camionistas polacos, em protesto contra os benefícios dados aos transportadores ucranianos.

O sindicato remeteu uma carta ao Ministério dos Transportes da Eslováquia a solicitar uma reunião para "discutir os problemas dos transportadores ucranianos" e expor que o setor do transporte de mercadorias eslovaco "está de joelhos".

A UNAS convidou o principal sindical de transportadores checos (Cesmad) a participar nas conversações com o Governo eslovaco e a que "ao mesmo tempo tragam um camião para bloquear a fronteira oriental" do lado eslovaco.

Os transportadores polacos iniciaram há vários dias um bloqueio de três postos fronteiriços com a Ucrânia em protesto contra as condições dadas aos seus camionistas, em detrimento dos condutores nacionais, acusando as transportadoras ucranianas de concorrência desleal.

Os camionistas garantem que vão promover bloqueios generalizados até janeiro de 2024 se não forem aceites as suas reivindicações, como impor um limite a licenças para camionistas ucranianos.

Estes bloqueios não afetam veículos que transportam animais, autocarros ou veículos particulares, nem camiões que transportem ajudam humanitária ou militar para Kiev no âmbito da invasão russa da Ucrânia.

A Polónia e a Ucrânia falharam na terça-feira um acordo para pôr fim à greve dos transportadores polacos, que bloqueiam a passagem de camiões ucranianos em protesto contra a falta de controlo das licenças concedidas aos camionistas do país vizinho.