Hezbollah lança oito ataques contra território israelita

O Hezbollah realizou hoje oito ataques contra objetivos militares no norte de Israel, alguns dos quais em simultâneo, informou o grupo xiita libanês.

Segundo o movimento armado, os ataques visaram seis postos militares e quartéis israelitas, bem como dois grupos de soldados que se tinham reunido nas proximidades de posições localizadas nas zonas norte de Israel.

Duas destas ações foram lançadas simultaneamente às 12:15 locais (10:15 em Lisboa) e outras duas foram executadas às 14:25 (12:25), de acordo com notas divulgadas pelo Hezbollah.

O grupo xiita assumiu a responsabilidade por um lançamento de mísseis guiados realizado à tarde contra o posto de Jal al-Alam, mas no caso dos restantes ataques do dia limitou-se a dizer que foram levados a cabo com "armas adequadas", sem especificar.

O Hezbollah e Israel têm estado envolvidos em intensos ataques cruzados no último mês através da fronteira do Líbano, que já deixaram dezenas de mortos, mais de 300 feridos e quase 26.000 deslocados internos só no lado libanês.

Os confrontos intensificaram-se desde 07 de outubro, quando o movimento islamita palestiniano Hamas atacou o sul de Israel, desencadeando um novo conflito no Médio Oriente.

Em 07 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) -- desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel -- realizaram em território israelita um ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.200 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que cercou a cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 41.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 11.500 mortos, na maioria civis, 29.800 feridos, 3.250 desaparecidos sob os escombros e mais de 1,6 milhões de deslocados, segundo o mais recente balanço das autoridades locais.