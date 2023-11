PJ detém técnico de controlo de pragas por pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um indivíduo de sexo masculino, de 41 anos de idade, técnico de controlo de pragas, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores.

A PJ informa que a detenção foi o culminar de investigação que decorria há cerca de 10 meses, tendo resultado da busca domiciliária efectuada, a localização e apreensão, em dispositivos informáticos móveis, de elevada quantidade, ainda não totalmente apurada, de ficheiros, vídeos e imagens, retratando atos sexuais e poses sexualizadas, envolvendo crianças menores de 12 anos.

Adianta que as diligências periciais em ambiente digital permitiram a extracção de conteúdos que confirmaram o crime imputado ao detido bem como, indicia fortemente aquele, pela prática do crime de abuso sexual de criança de 8 anos de idade que com o mesmo coabitava.

O detido irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequada medida de coacção.