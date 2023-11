PJ investiga morte de criança de 13 anos em Elvas

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as causas da morte de uma criança de 13 anos em Elvas (Portalegre), averiguando se poderá estar relacionada com uma rixa, disse hoje fonte da PJ à agência Lusa.

Questionada sobre o tipo de investigação que está em curso e se existem indícios ou não de crime, a fonte da PJ referiu que está a ser averiguada a situação que conduziu à morte da criança na segunda-feira.

"É isso que nós estamos a averiguar, estamos a averiguar a situação, sabemos que há ali uma rixa entre miúdos e vamos agora avaliar e individualizar os papéis", disse.

A mesma fonte acrescentou ainda que nesta altura da investigação ainda não é possível "confirmar nem desmentir" se a criança esteve ou não envolvida na rixa.

"Mas se estava lá no grupo é normal que também seja interveniente", disse.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Portalegre da PSP explicou que a criança "se sentiu mal" nas imediações da Escola Básica da Boa Fé em Elvas "uma hora e meia" depois da rixa que envolveu outros jovens.

"Há uma hora e meia de intervalo [entre a rixa e o alerta] e nós só soubemos desta briga quando fomos chamados para a situação de que o jovem estava em paragem cardiorrespiratória", disse.

A fonte da PSP disse ainda que o expediente deste caso foi remetido para o Ministério Público (MP).

Em declarações à Lusa, a diretora do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Elvas, Paula Rondão, explicou que a rixa ocorreu "fora da escola", junto a uma mercearia situada num bairro próximo do estabelecimento de ensino, tendo a criança se sentido mal no regresso à escola.

"Eu aponto para que ele não esteve envolvido [na rixa], mas agora cada um tirará as suas conclusões. Aliás, ele ainda teve oportunidade de dizer que ninguém lhe tinha batido, que não lhe tinha acontecido nada e tenho os miúdos da turma que estavam com ele e dizem que ele não esteve envolvido", disse.

Paula Rondão acrescentou ainda que a rixa envolveu "miúdos que foram à procura de desacatos" para as imediações da mercearia e que "não eram alunos da escola, nem eram conhecidos" dos alunos.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse à Lusa que a criança morreu no hospital de Elvas.

A mesma fonte indicou que o alerta para este caso foi dado pelas 14:33, na Estrada Nacional 373, nas imediações da Escola Básica da Boa Fé.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos quatro operacionais, auxiliados por duas viaturas, entre as quais a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas.