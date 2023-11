MSC Cruzeiros confirma encomenda de 2 navios movidos a LNG

A MSC Cruzeiros confirmou a encomenda de dois navios movidos a Gás Natural Liquefeito (LNG) ao construtor naval francês Chantiers de l´Atlantique. As duas opções “World Class” são confirmadas como encomendas, havendo ainda uma opção para um quinto navio. Os dois novos navios encomendados- “ World Class 3” e “World Class 4 “ serão entregues em 2026 e 2027.

O MSC World Europa e o MSC World America já são os navios com maior eficiência energética do setor, com um desempenho significativamente melhor do que o exigido pelo Índice de Design de Eficiência Energética (EEDI) da Organização Marítima Internacional (IMO), e os novos navios serão uma evolução do Protótipo “World Class” de última geração com soluções inovadoras para maximizar a eficiência energética, com utilização extensiva de recuperação de calor e outras soluções tecnológicas, que fará com que os navios tenham uma pegada de carbono ainda mais reduzida. Para além disso, os novos navios estarão prontos para uma variedade de combustíveis alternativos, incluindo o metano biológico e sintético e o metanol verde. Os navios também serão equipados com motores de combustão interna, biocombustível de próxima geração com um deslizamento reduzido de metano.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, da MSC Cruises, afirmou, “Estamos orgulhosos de continuar a nossa parceria de 20 anos com os Chantiers de l´Atlantique, com quem já construímos 18 navios, estando o 19.º em construção. O World Class é um protótipo verdadeiramente inovador e juntos estamos a construir alguns dos navios mais avançados do mundo. Estamos empenhados em pesquisar e investir em tecnologias ambientais à medida que estiverem disponíveis, para garantir que continuamos a progredir na nossa viagem de descarbonização para alcançar zero emissões de gases com efeito estufa até 2050”.

Laurent Castaing, General Manager dos Chantiers de l’Atlantique acrescentou, “Num momento dificil para a indústria de construção naval europeia, a MSC Cruzeiros demonstrou a sua confiança nas nossas capacidades e competências com esta encomenda. Gostariamos, portanto, de expressar a nossa gratidão à MSC Cruzeiros pela confiança renovada neste momento crucial. Para além disso, a MSC Cruzeiros procurou sempre reduzir o impacto ambiental dos seus navios de forma rápida e significativa, melhorou a eficiência energética destes novos navios que, de acordo com o Índice EEDI da IMO, emitirão 50% menos C02 do que o valor de referência da IMO de 2008”.

Castaing continuou, “Gostaríamos também de agradecer ao nosso governo, cujo apoio à nossa política de P&D para tornar os nossos navios mais ecológicos permitiu-nos ir ao encontro das expetativas do cliente para este pedido”.

Os novos navios World Class contarão com ligação plug-in de energia em terra para reduzir as emissões de carbono nos portos, os mais avançados sistemas de tratamento de águas residuais concebidos de acordo com a IMO, novos avanços na gestão de resíduos e uma gama abrangente de equipamentos de bordo com eficiência energética para otimizar a utilização dos motores e as necessidades energéticas das acomodações para reduzir ainda mais as emissões.

As duas novas encomendas estarão sujeitas a acesso a financiamento, de acordo com a prática do setor.