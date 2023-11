Estudo conclui que ondas internas no Pacifico ajudam a prever fenómenos atmosféricos

Investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) concluem que a existência de ondas internas ao longo do Oceano Pacífico Equatorial ajuda a determinar a previsão de fenómenos atmosféricos como o El Ninõ e La Ninã.

Em comunicado, a faculdade esclarece que o estudo, publicado no Journal of Physical Oceanography, descreve um conjunto de processos associados às ondas internas que podem afetar a variabilidade e previsibilidade dos fenómenos ENSO (padrões climáticos).

As ondas internas solitárias - ondas gigantes que se propagam no interior do oceano - são conhecidas por "aumentar a mistura vertical das águas dos oceanos e potenciam, por exemplo, o arrefecimento da temperatura da superfície do mar".

"Numa zona já de si de grande instabilidade onde ocorrem estes fenómenos, os seus efeitos poderão ser ainda mais marcantes e intensificar o mecanismo de realimentação do ENSO (particularmente em regime La Ninã), podendo resultar numa maior regulação da temperatura à superfície", salienta.

Citado no comunicado, o investigador José da Silva, da FCUP, esclarece que as ondas internas estão "numa longa banda zonal com milhares de quilómetros de extensão, conhecida por 'língua fria do Pacífico Equatorial', onde estes fenómenos de anomalias térmicas geralmente se desenvolvem".

"Acreditamos que estas ondas podem intensificar a absorção de calor da atmosfera para águas mais profundas onde esse calor pode então desempenhar um papel importante na circulação oceânica e na variabilidade climática", afirma José da Silva.

De acordo com a investigação, as ondas internas solitárias poderão provocar "uma maior mistura vertical na língua fria", fator ainda não conhecido e não devidamente parametrizado nos modelos climáticos.

"Esta mistura, que até agora não estava atribuída a estas ondas, pode, de acordo com os investigadores, regular e determinar a previsão de eventos El Niño (aquecimento anómalo das águas superficiais) /La Niña (elevado arrefecimento das águas superficiais)", acrescenta.

Para os investigadores, estas ondas podem ter um impacto significativo "no arrefecimento da superfície do mar durante as transições para anos de La Ninã, uma vez que ocorrem com maior frequência durante este fenómeno".

A investigação, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pela Agência Espacial Europeia (ESA), contribui para um maior conhecimento sobre a mistura e transferência de calor na vertical numa região crítica do oceano para o clima.

O estudo, salienta a FCUP, pode "motivar mais investigações para compreender melhor como a absorção de calor da atmosfera dentro da "língua fria" pode retardar (pelo menos por algum tempo) as mudanças climáticas antropogénicas, como o aquecimento global".

Na sequência deste trabalho, uma equipa norte-americana está a preparar-se para efetuar medições com campanhas oceanográficas na região onde foram encontradas ondas internas.