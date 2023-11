Guimarães única portuguesa em lista de cidades líderes ambientais

Guimarães é a única portuguesa numa lista de 22 cidades europeias nomeadas líderes na transparência e ação ambiental pelo CDP, uma organização que gere o sistema mundial de divulgação ambiental.

A lista é da responsabilidade da "Disclosure Insight Action" (ou "Carbon Disclosure Project - CDP), uma organização sem fins lucrativos que gere o sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, estados e regiões.

O documento hoje divulgado, a lista A das cidades, inclui as capitais Atenas, Copenhaga, Madrid, Oslo, Paris, Reiquiavique e Estocolmo. Mas a maioria das cidades apontadas (80%) são áreas com menos de um milhão de habitantes.

Na Europa a lista passou de 21 cidades no ano passado para 22 este ano, com Guimarães a figurar pelo segundo ano consecutivo. Em termos globais a lista reconhece 119 cidades como lideres climáticos.

Doze das 22 cidades europeias, mais de metade, são dos países nórdicos Dinamarca, Suécia e Noruega, Finlândia e Islândia.

"A sexta edição anual da Lista A de cidades publicada pelo CDP celebra as cidades reconhecidas como líderes ambientais globais. Isto deve-se à transparência, à ambição e a ações arrojadas para combater as alterações climáticas; parte dos vários critérios que as cidades têm de cumprir para obter a classificação A", diz-se num comunicado do CDP.

No documento a organização alerta que dados recentes mostram que 80% das cidades a nível mundial enfrentam riscos climáticos e que 70% esperam que esses riscos se tornem mais intensos.

A lista mostra uma supremacia das cidades europeias mas abrange cidades de todos os continentes, de Denver, nos Estados Unidos, à Cidade do México, da Cidade do Cabo, na África do Sul, a Quezon City, nas Filipinas ou Camberra, na Austrália.

"2023 foi o ano de recordes de temperatura quebrados e fenómenos climáticos extremos, tornando mais evidente do que nunca que as cidades estão na linha de frente da crise ambiental", alerta citado no documento o diretor executivo do CDP Europa, Maxfield Weiss, salientando como "especialmente animador" ver tantas cidades pequenas na lista A da Europa.

Prova que "não são necessários vastos recursos financeiros para liderar o caminho dos relatórios e ações ambientais", disse.

Além da Guimarães integram a lista europeia Atenas, Barcelona, Copenhaga, Helsingør, Lund, Madrid, Malmö, Mannheim, Milão, Münster, Oslo, Paris, Reiquiavique, Saragoça, Estocolmo, Tampere, Trondheim, Turim, Turku, Uppsala, e Vantaa.

Todas cidades que, segundo o CDP, adotam quatro vezes mais medidas de atenuação e adaptação às alterações climáticas do que as cidades não incluídas na Lista A.