França condena 18 pessoas por ligação a rede de imigração ilegal

Dezoito dos 19 arguidos julgados pela participação numa rede de imigração ilegal do Vietname para a Europa foram condenados ontem em Paris a sentenças que vão desde pena suspensa a 10 anos de prisão.

Entre os arguidos, quatro vietnamitas foram condenados por homicídio involuntário durante a tragédia do camião em que 39 migrantes foram encontrados mortos em Inglaterra, na noite de 22 para 23 de outubro de 2019.

"Vocês estiveram envolvidos na vanguarda da organização de tráfico em situações precárias de pessoas em busca de uma vida melhor", disse a presidente do tribunal, Carole Bochter.

Contra estes quatro arguidos, o tribunal proferiu penas de nove a dez anos de prisão, acompanhadas de afastamento definitivo do território francês.

O tribunal condenou os outros quatro arguidos vietnamitas -- dois dos quais ausentes no julgamento e considerados em fuga -- responsáveis pela organização do transporte e alojamento dos migrantes, a penas de um a dez anos de prisão.

Durante mais de três semanas, 19 arguidos foram julgados em Paris por auxílio à entrada, circulação ou permanência ilegal de estrangeiros em França, no âmbito da figura de crime organizado, bem como por associação criminosa.

Todos os outros arguidos foram absolvidos da acusação de associação criminosa, mas foram condenados por auxílio à residência ilegal cometido no âmbito de crime organizado.

As penas proferidas contra sete motoristas de nacionalidade francesa, argelina ou marroquina variam entre seis meses de prisão suspensa e três anos de prisão, dois dos quais suspensos, acompanhadas de multas de 2.000 a 3.000 euros.

Um oitavo motorista, de nacionalidade francesa, foi totalmente absolvido.

Relativamente aos três proprietários dos apartamentos onde os migrantes ficaram hospedados, dois chineses e um francês, as penas variam entre 6 e 12 meses de prisão, com multas de 5.000 a 10.000 euros.

Nesta tragédia, 39 corpos foram encontrados num camião em Inglaterra, despertando emoção global e o início de processos judiciais em pelo menos quatro países.

O camião tinha saído do porto belga de Zeebrugge em direção a Inglaterra, onde os corpos foram descobertos após uma noite de viagem, em 23 de outubro de 2019, na zona industrial de Grays, a leste de Londres.

A acusação indicou que pelo menos 15 dos 39 ocupantes do camião tinham partido no dia 22 de outubro de Anderlecht, cidade fronteiriça com Bruxelas, onde a rede de tráfico tinha um esconderijo.

As vítimas -- 31 homens e oito mulheres, com idades entre 15 e 44 anos -- eram todas do Vietname e morreram por asfixia e hipertermia devido ao calor e à falta de oxigénio no espaço confinado do veículo.